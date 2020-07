¡Bomba! Cinthia Fernández se filmó en ropa interior y encendió las redes

La modelo y panelista Cinthia Fernández sorprendió en su cuenta de Instagram luego de publicar un vídeo en ropa interior

A través de las redes sociales, Cinthia Fernández volvió a robarse todas las miradas con su último vídeo, en cuestión de minutos acumuló más de 80.000 reproducciones.

En su última publicación de Instagram, Cinthia Fernández lució un físico increíble, fruto de sus exigentes rutinas diarias. Muy cómoda con la cámara, la modelo posó un conjunto de ropa interior color »nude»: »Cuídate para sentirte bien vos, no para tener un cuerpo Perfecto. Abrázate, ámate y mímate cuidarse es Salud » comentó. Inmediatamente recibió los comentarios de sus seguidores saludando a la modelo y elogiando su estado físico.

Hoy por la tarde, Cinthia Fernández recibió un contundente mensaje por parte de Mar Tarres, después de un fuerte cruce en »El Show del Problema». La humorista y modelo plus size expresó: »Me parece que ella vive del puterío, yo no vivo el puterío, yo vivo de vender entradas al teatro, vivo de ropa, vivo de tener mi mini pyme, no vivo de estar todo el día en un programa televisión hablando pelotudeces y tirando contra todo el mundo, ella si vive de ella, yo no (…) pero pido sinceramente disculpas porque sinceramente me alteró, me dio unas ganas de mandarla a la mierd* al aire, pido disculpas porque esa versión no soy yo».

Sin embargo, hasta el momento la panelista no ha emitido ninguna respuesta a Mar Tarres.