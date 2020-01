Billie Eilish, la adolescente que batió un récord en los Premios Grammy 2020

Billie Eilish es apenas una adolescente que lanzó su primer disco hace menos de un año, pero en meses se convirtió en la artista revelación del momento. Hoy es una de las más escuchadas a nivel global y es destacada por célebres colegas por su talento.

Anoche, en la 62° edición de los Premios Grammy, Billie Eilish ganó seis de las siete nominaciones que tenía. Con su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y su hit “Bad Guy” consiguió las estatuillas Mejor artista nuevo, Mejor canción del año, Mejor grabación del año, Mejor álbum del año, Mejor álbum pop vocal y Mejor álbum no clásico.

La cantante de 18 años llegó a la ceremonia con el récord de ser la artista más joven de la historia nominada a las cuatro categorías principales. Y se retiró de la premiación con otro récord, el de ganar en cada una de ellas: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor artista nuevo, algo que solo había logrado Christopher Cross en 1981.

Todos estos triunfos significaron ganarle a consagrados artistas como Ariana Grande, Lana del Rey, Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé y Ed Sheeran. La única nominación en la que no triunfó Billie Eilish fue la de Mejor Interpretación Pop Solista, que se llevó la rapera Lizzo.