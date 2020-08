Bill Gates predice una catástrofe peor que la del coronavirus

Bill Gates, fundador de Microsoft, predice una catástrofe ambiental peor que el coronaviruas, si no se hace algo ya. Foto: AP/Ted S. Warre/Sputnik/InfoGEI

Bill Gates, fundador de Microsoft, comparó el impacto de la crisis ambiental con la pandemia del coronavirus. La mortalidad por la infección es de 14 personas por cada 100.000 habitantes en promedio. En los próximos 40 años, la mortalidad por el aumento de las temperaturas en la Tierra será la misma y ​​para el 2100 esta cifra será cinco veces mayor, advierte el empresario.

Gates cree que, para evitar un desastre, el planeta debería implementar tres pasos esenciales: En primer lugar, propuso desarrollar la ciencia e innovación para controlar el nivel de emisiones a la atmósfera. Como ejemplo mencionó las teleconferencias para reemplazar algunos viajes de negocios incluso después de que haya pasado la pandemia. De esta manera, ayudaríamos a reducir las emisiones consecuentes de la quema de hidrocarburos a la atmósfera.

Además, necesitamos nuevas semillas y otras innovaciones para ayudar a las personas más pobres del mundo, muchas de las cuales son pequeños agricultores, a adaptarse a un clima menos predecible, dice el multimillonario.

En segundo lugar, habría que asegúrese de que las soluciones también funcionen para los países pobres. Gates cita un reciente estudio de “Climate Impact Lab” que apunta a que «más que en cualquier otro lugar, el cambio climático aumentará drásticamente las tasas de mortalidad en los países pobres cerca o debajo del ecuador, donde el clima se volverá aún más caluroso e impredecible».

Por último, pero no menos importante, el multimillonario ha pedido empezar la lucha contra el cambio climático ahora, porque «el hecho de que las temperaturas dramáticamente más altas parecen lejanas en el futuro no las hace menos problemáticas». Gates enfatizó que la humanidad no tiene tiempo y debe actuar hoy.

«A diferencia del nuevo coronavirus, para el que creo que tendremos una vacuna el próximo año, no existe una solución de dos años para el cambio climático. Se necesitarán décadas para desarrollar y desplegar todos los inventos de energía limpia que necesitamos», resumió el multimillonario