Berni echó al jefe de Gabinete involucrado en un escándalo por amenazas a policías

Se trata Mario Baudry quien presentó la renuncia tras acusar a funcionarios por montar “operaciones de prensa” en su contra.

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni echó en las últimas horas a su jefe de Gabinete envuelto en un escándalo por protagonizar un “apriete” a oficiales en un control en Brandsen, que habían demorado a su actual pareja y ex de Diego Maradona Verónica Ojeda.

Se trata de, Mario Baudry, quien en las últimas horas presentó su renuncia tras acusar a funcionarios nacionales de montar «operaciones de prensa» en su contra con el objetivo de atacar al ministro.

Las supuestas operaciones corresponden a la denuncia presentada en junio por el secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de la localidad bonaerenses donde fue detenida Ojeda.

Marcelo Castillo lo acusó de “abuso de autoridad”, por tratar de interceder para que su pareja no fuera detenida durante la cuarentena por haber sido interceptada circulando sin el permiso correspondiente.

Si bien ya pasó casi un mes de aquel altercado, fuentes de la cartera de Seguridad aseguraron a este medio que «hace 10 días que no iba al ministerio y las relaciones estaban muy deterioradas”. “No gustaban sus formas y su prepotencia», enfatizaron

En rigor, en aquella oportunidad, cuando la ex de Maradona fue parada en un control policial de Brandsen por no estar habilitada a circular en cuarentena por la pandemia de coronavirus, Baudry se apersonó en el lugar para “amedrentar a los oficiales”.

“Se bajó de forma rauda y sin la protección de barbijo y violando todos los protocolos sanitarios en vigencia, se introduce en el puesto policial y empieza a llamarle la atención de mala manera porque exigieron la documentación porque no tenían nada que hacer ahí y que iba sancionar a todo el personal que estaba trabajando”, detalló Castillo.

Sin embargo, tras el repudiable suceso, Berni salió a respaldar a su funcionario públicamente. «El jefe de Gabinete me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle. Todas las explicaciones que me dio son correctas«, aseguró.

Fuertes cercanas al Ministro, desmintieron categóricamente que la salida de Baudry obedezca a ese hecho. «Se fue porque está cansado de las operaciones que estuvieron haciendo», indicaron.

Por otro lado, Baudry venia de protagonizar otro revuelo mediático por la supuesta contratación de Ojeda para la cartera de Seguridad. incluso al momento de ser demorada en Brandsen, la mediática habría mostrado un permiso de circulación que correspondía a dicha fuerza de seguridad. Todo un abanico de especulaciones que fueron desmentidas en su tiempo.

Lo que si quedó confirmado, es que la salida de Baudry coincide con una decisión que tomó este martes el ministro de que todo el personal policial que se desempeña en la oficina de prensa desde hace 15 años será reubicado para realizar tareas administrativas en comisarías.

La medida, generó el fuerte rechazo del Sindicato de Prensa Bonaerense (Si.Pre.Bo), que pidió que se mantengan las condiciones laborales vigentes. “Más allá del estado laboral policial que tienen la mayoría de las y los desplazados, se trata de un avasallamiento a sus condiciones de trabajo”, señalaron.

En su mayoría se trata de periodistas, locutores, fotógrafos y camarógrafos que llevan más de 15 años siendo el nexo entre autoridades provinciales y medios de comunicación de toda la provincia de Buenos Aires.

“Solicitamos al titular de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, que deje sin efecto los traslados y respete las condiciones laborales (lugar de trabajo y tareas asignadas) de los profesionales afectados”, concluye el comunicado del gremio.