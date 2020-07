Belén Francese: «Puse un abogado porque fui discriminada»

La mediática, que había contraído coronavirus, asegura sentirse juzgada por sus vecinos.

Luego de participar en el programa El Precio Justo y contagiarse de Covid-19, la actriz no solo tuvo que lidiar con la enfermedad, sino que ahora también con el edificio en el cual vive. Y es que, en las últimas horas, la administración del departamento decidió denunciarla penalmente por haber usado un espacio común, cuando debería haber permanecido en aislamiento obligatorio.

Tras este hecho, se realizó un testeo masivo en el edificio, el cual arrojó que nueve vecinos contrajeron el virus. En consecuencia, Belén decidió contratar a un abogado, dado que se siente atacada por quienes la rodean.

«Me parece algo muy injusto, por primera vez en mi vida tuve que poner un abogado, que es el señor Alejandro Broitman, y bueno que se está encargando de todo esto porque fui discriminada, fui señalada, fui juzgada. No te pueden adjudicar que contagiaste a todo un edificio, me parece algo abominable, algo despiadado, algo que realmente la pasé mal», dijo en diálogo con C5N.

Según ella, el origen del problema fue el siguiente: «Una vecina que no tiene justificativo, entró en una locura de paranoia y miedo, y empezó a hacer falsas acusaciones, como que contagié al encargado y a su compañero, que ya estaban infectados de antes, y está todo comprobado. Ahí se detona una especie de locura en un grupo de vecina, no sé cuántas, tres o cuatro, y empiezan con esta campaña escrache, absurdo, ridículo y dañino».

Además, aclaró: «Nunca jamás, cuando supe que estaba contagiada bajé porque lo primero que hice cuando me enteré es resguardarme».