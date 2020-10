¡Bebé a bordo! Emily Ratajkowski anunció su embarazo en Instagram.

La existosa modelo y actriz Emily Ratajkowski reveló su embarazo en redes sociales. La noticia causa expectación en el mundo entero al ser una de las modelos más famosas.

“Agradecida y creciendo”, estas fueron las palabras exactas de la británica en el post revelando su embarazo. De por si las palabras solas ya nos envían un mensaje claro, aunque el video de Emily Ratajkowski frotando su barriga y vientre con ambas manos lo confirman, espera su primer hijo.

La publicación mostró a la modelo en la portada de la revista Vogue, con una inscripción sobre su estado de embarazo. “¿Por qué no quiero revelar el género de mi bebé?”, dice lo que se supone son palabras de la exitosa modelo de 29 años.

Cabe recordar que Emily Ratajkowski está casada desde inicios de 2018 con Sebastian Bear-McClard, quien es productor. A pesar de haber trabajado en producciones como Good Time (2017), protagonizada por Robert Pattinson, Heaven Knows What (2014), o Still Life (2006), entre otras, hasta el momento de su casamiento con la modelo era bastante desconocido.

Además de su post, la modelo colocó un link de YouTube en su biografía de la red social. Dicho video es un filme hecho por Vogue donde Emily Ratajkowski hablaba sobre su futuro bebé, mostrando ecografías, videos y fotografías de su cuerpo.

Hasta ahora no se conoce el género del bebé que está esperando Emily Ratajkowski, pero se espera que, según sus palabras en la portada, revele pronto si tendrá un niño o una niña.