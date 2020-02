Barby Franco reveló que vendió un anillo de compromiso que le dio Fernando Burlando “por mil pesos”

La modelo participó en el programa de Guido Kaczka junto a su amiga Agus Peñalva y habló de las cancelaciones de su boda con el abogado.

Barby Franco habló de las numerosas veces en las que canceló su boda con el abogado de Fernando Burlando y confesó que vendió un anillo de compromiso que él le dio “por mil pesos”.

“Nos íbamos a casar pero él me canceló la boda. Ya tenía todo, tenía tremendo anillo… Él me lo suspendió”, dijo la modelo en el programa Bienvenidos a bordo, el ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece.

En ese sentido, realizó una confesión: “Sorteé mi vestido por Instagram. ¡Y el anillo lo vendí por Mercado Libre! Después me enteré del monto total y (me di cuenta de que) lo vendí por dos mangos, lo regalé… Lo vendí por mil pesos creo”. El conductor quiso saber sobre la reacción del abogado. “Casi me mata”, respondió.

Burlando y Barby contrajeron matrimonio en una ocasión en Las Vegas, en una ceremonia muy romántica, pero que carece de validez en la Argentina. Ellos no guardan un buen recuerdo de aquel viaje, marcado por la tragedia: en el hotel en el que se estaban hospedando se desató un tiroteo que dejó 50 muertos.

“Mi sueño siempre fue casarme de blanco y hacer una fiesta a lo grande, pero después de lo de Las Vegas, nuestras cabezas hicieron un click y nos dimos cuenta de que las cosas pasan por otro lado”, contó la bailarina a Teleshow después de aquel hecho, a fines de 2017.