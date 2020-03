Barbijo, guantes y nada de ropa: Mariana Genesio Peña levantó la temperatura en plena cuarentena

Durante la cuarentena, Mariana Genesio Peña compartió provocativas fotos desde el balcón. En las imágenes se la puede ver casi sin ropa y con un mensaje concientizador.





Como medida preventiva contra el coronavirus, el Gobierno Nacional estableció la cuarentena obligatoria y por eso, muchas personas comparten en sus redes sociales cómo atraviesan los días. Mariana Genesio Peña se sumó y lo hizo con una serie de fotos hot que buscan concientizar sobre los cuidados

En su cuenta de Instagram, Mariana Genesio Peña compartió una serie de fotos donde se la ve posando de distintas maneras en su balcón y sin ninguna prenda, salvo unos guantes, un barbijo e incluso anteojos de sol.

Dado que Instagram tiene censurado los desnudos, la ex Pequeña Victoria colocó stickers sobre sus partes íntimas, con el fin de que sus fotos no sean eliminadas por la red social. Acorte a la situación, la imagen elegida para cubrirse fue el “estoy en casa” impulsado por Instagram como así también distintos hashtags.

En su posteo, Mariana Genesio Peña destacó: “Hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos . Mi cuerpo es el Planeta Tierra. Mi ropa es la humanidad. #Nudity #yomequedoencasa De esta salimos juntos”.

De esa manera, la actriz decidió impactar con su imagen y transmitir un mensaje de concientización que recibió un gran apoyo de parte de sus seguidores, quienes le dedicaron más de 20 mil corazones de apoyo en la red social.

Las fotos de Mariana Genesio Peña cosechó miles de halagos. Entre los comentarios, sus seguidores destacaron: “Bomba amiga. Muestre su libertad”, “qué mujer”, “te re banco mi vida. Yo también me saco fotos así”, y “sos la perfección encarnada en persona”, entre muchos otros.