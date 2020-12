Barbie Vélez se comprometió con su novio.

Lucas Rodríguez la sorprendió en Punta Cana.

Barbie Vélez se fue de vacaciones con su novio Lucas Rodriguéz y su familia a Punta Cana. Hace algunas horas la hija de Nazarena Vélez subió una romántica foto con su pareja en la playa, mostrando su mano con un anillo de compromiso.

Después de tres años y medio, Lucas le pidió casamiento a la actriz frente al mar Caribe. “¡Sí! ¡Hoy y siempre!”, escribió la actriz.

Este viaje se convirtió en amor para la pareja ya que, en principio, Barbie hizo una historia desde su lugar de vacaciones confensando que tenía miedo de hacerse el hisopado al regresar del paraíso.

«Estoy en Punta Cana, acá no está todo habilitado y hay protocolos que seguir. Para salir de la Argentina y para entrar acá solo hay que firmar una declaración jurada», comenzó Barbie sobre sus vacaciones junto a su familia y aclaró que su hermano Thiago también viajó.

Yo tenía este viaje planificado con mi familia hace un año, no sabíamos si lo ibamos a poder hacer, pero bueno, nos lo achicaron un poco y acá no funciona todo, pero viajamos.

Para volver al país nos tenemos que hisopar 72 horas antes, y tengo un miedo que nos les puedo explicar, yo nunca me hisopé todavía. Pero, a no ser que haya un cambio de último momento, que lo estoy deseando con todas mis fuerzas, pero parece que es así: hisoparse y llegar con el resultado negativo para poder viajar, porque no te dejan subir al avión”, manifestó sobre su vuelta al país.