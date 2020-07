Barbie Vélez enfrentó los rumores de crisis con Lucas Rodríguez: «Muchos piensan que…»

La actriz se tomó un tiempito para contestar preguntas de la gente a través de su Instagram y se sinceró sobre su relación amorosa.

Como ya se puede observar a través de las redes, Barbie Vélez se instaló en su casa de Nazarena para atravesar la pandemia en familia. Por ese motivo muchos de sus seguidores se comenzaron a preguntar si las cosas con su novio Lucas Rodríguez no estaban del todo bien.

Al molesta por las especulaciones, la actriz aclaró que sigue en pareja y puso los puntos a través de sus historias de Instagram. «Barbie, ¿estás peleada con tu novio?», le consultaron. «Creo que muchos piensan que, como me vine a pasar la cuarentena a lo de mi mamá, no estoy más con él», señaló Barbie.

Y aclaró: «Me lo preguntaron un montón, pero se los juro… Voy a cumplir 3 años de novia dentro de poquito y está acá conmigo».