Barbie Vélez ahora es platinada: «No me reconozco»

La actriz se tiñó ella sola en la casa de su mamá, donde regresó para seguir la cuarentena.

Barbie Vélez se cambió totalmente el color de su pelo, y pasó de ser morocha a rubia platinada. En Instagram, la actriz comenzó contando sus ganas de tener un cambio de look, y una vez que se animó a teñirse ella misma, mostró el resultado.

“Tengo muchas ganas de cambiarme el color de pelo, y después de mucho meditarlo me voy a animar a hacerlo acá en mi casa“, comentó. Y horas después agreagó: “Bueno, me animé. Acá les presento mi versión más rubia! Qué les parece??? Los leo!!! (clavé el gorrito porque aún no me reconozco). Mi camperita que no me saco nunca“.