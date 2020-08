Bahiense hace pública la situación de su madre cuadripléjica que no recibe ayuda de IOMA ni del área de Discapacidad del Municipio

Jorge arroyo es un bahiense que tuvo una situación difícil con respecto a la discapacidad de su madre y hasta el momento no está recibiendo la ayuda que necesita.

Dado que publico en su cuenta de Facebook un par palabras.

“Me siento frustrado, y quiero que esto le llegue al señor presidente y al señor intendente de bahía blanca y a quien concha le corresponda, una ves más fuimos a pedir algo para ella está vez al sector de inclusión y discapacidad de bahía blanca, una vergüenza son, ni los papeles nos quisieron recibir ni hablar que ni leyeron la historia clínica, mamá tiene cuadriplejia espastica y un trastorno cognitivo leve, lo único q tiene es una pensión de IPS de 856 pesos y ioma, segun ellos no necesita una ayuda porq tiene beneficios, yo cobro 34.478 es mi último recibo de hoy 31/7, con lo q cobro pago impuestos de la casa, comida, un préstamo q tuve q pedir para solventar gastos de ella, pañales y medicamentos q ioma no cubre (pañales solo le cubren 120 y solo dos medicamentos compro porq no los cubre) igual son 4500 en eso, pero igual no alcanza mi sueldo, para ellos si, al salir ví una persona que fue porq le iban a dar una tarjeta ni ella sabía que le iban a dar, de discapacidad no tenía nada, puede ir a trabajar como mucha gente en este país de mierda que está lleno de paracitos, porq pueden ir a buscar laburo loco y no van y mi pobre vieja q no se puede ni mover no ah recibido ayuda en 3 años, ayuda de ningún tipo, no le dieron tarjeta de alimentos, no le dieron el IFE q cobro medio país, no tiene ni siquiera descuentos en los impuestos, no tiene nada, pero según ellos tiene beneficios porq cobra 856 pesos, señor presidente Alberto Fernández, usted dijo q no iba a dejar a ningún argentino q los iba ayudar acá está mi pedido hace 3 años y sigo esperando, señor Héctor gay intendente de bahía blanca lea esto y explíqueme porque tanta desigualdad con la gente discapacitada que realmente no puede trabajar, necesito q alguien me de una explicación de porq ella no puede recibir nada de lo que le dan a estos mugrientos y abarientos q no quieren trabajar porq trabajo si lo buscan ahí, pero así están cómodos, no me importa exponerla a mi madre, ni yo, quiero q expongan a estos políticos q tenemos q no sirven para ayudar a quienes realmente lo están necesitando.. quiero q todo esto llegue hacerse público y espero recibir una respuesta, y quiero q el gobierno se haga cargo, y que la gente de bahía blanca de ustds espero su ayuda para que esto se haga público y q el gobierno se haga cargo tanto de mi madre como de tanta gente q está en esta situación”, finalizo.

Esta persona va a seguir esperando la atención que su madre se merece. Se puede decir que tuvo demasiada paciencia, y ya ha llegado a su límite al solicitar que su situación familiar se haga pública.