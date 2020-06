Bahía tiene el primer caso de transmisión comunitaria

El epidemiólogo del municipio, Ezequiel Jouglard, confirmó que en Bahía Blanca ya está el primer caso de circulación comunitaria.

A una de las pacientes de la Cooperativa la establecimos como de transmisión comunitaria. «Que tengamos el primer caso quiere decir que no pudimos encontrar el nexo con ningún conglomerado y no podemos demostrar la cadena de contagios», explicó.

Vale aclara que esto no significa que haya circulación local, ese sería la siguiente paso. «Se trata de una paciente que tiene relación con el conglomerado de la Cooperativa, pero no tenemos consistencia de con quién. Pongámosle que es el paciente uno y que hay una persona infectada anteriormente que no se pudo detectar ni demostrar objetivamente», expresó.

Ahora, el panorama se empieza a complejizar. «Sin embargo, creíamos que la curva ascendente iba a ser muy superior a la que tenemos», comentó. Y pidió que se sigan extremando las medidas de seguridad e higiene.

Por último, dijo que por el momento no está previsto que la ciudad vuelva a fase 3.