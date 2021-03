Bahía: Sindicato de Prensa denunció censura del diario La Nueva. Concejal calificó el proceder del medio como «gravísimo»

El Sindicato de Prensa de Bahía Blanca denunció que el pasado sábado 27 de febrero la empresa La Nueva, cuyo propietario y director es Gustavo Elías, tomó la decisión de no distribuir la edición impresa pese a que ésta ya estaba lista para ser distribuida.

Según se dijo, el objetivo de tamaña determinación fue impedir que trascendiera el contenido de un artículo sobre un caso de abuso y violencia policial. Ante la falta de información oficial sobre lo que inmediatamente se consideró una censura, otro medio bahiense, FM De la Calle, consultó a la compañía.

Fernando Monacelli, director ejecutivo de La Nueva, afirmó que “el director (Gustavo Elías) consideró en su momento que una nota vinculada con un antiguo procedimiento policial irregular que ocupaba la sección principal del ejemplar del diario que ya estaba impreso, podía horadar la investigación en curso de la justicia federal y evaluó que el interés general de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad era superior a la distribución de la edición de ese día”.

Monacelli también dijo que fueron dadas explicaciones a sus anunciantes y a la organización gremial. Por su parte, el Sindicato de Prensa fue convocado por la empresa para abordar el tema. Juan Ignacio Elías, hijo del dueño de La Nueva, se refirió a lo ocurrido como un “error”, profirió disculpas al periodista censurado y “garantizó” que el hecho no se repetirá.

«Es un hecho de una gravedad absoluta»

El concejal del Frente de Todos y ex integrante de La Nueva Provincia Gustavo Mandará se refirió al hecho también como una censura periodística, afirmando que “desde lo personal me preocupa, me indigna; trabajé allí 15 años y sufrí y padecí muchas cosas, pero nunca nada como esto».

“El diario de papel no es ni por asomo lo que era hace 15 años. Los que se perdieron fueron 700 ejemplares, pero simbólicamente es alevoso. El clima de los trabajadores es de una indignación grande, pero ellos están con la espada Damocles de la fuente de trabajo. En otro momento hubiera sido un escándalo, pero es un tema gravísimo”, amplió.

Mandará agregó que “lo más grave es que a la opinión pública le importa poco. Entre los que estamos metidos en el mundillo periodístico hablamos, pero nadie lo plantea como una situación de dominio público. En otro momento hubiera sido un escándalo de proporciones inimaginables”.

“Ahora no es que sea menos grave. Tiene menos repercusión porque los diarios importan menos, pero es de una gravedad absoluta”, sentenció.

Hurto a la comunidad

Periodistas bahienses consideraron que la decisión institucional de La Nueva no sólo atentó contra la libertad de expresión y contra la labor periodística de los profesionales involucrados en la redacción del ejemplar del día.

La gravedad de la decisión, reflexionan, representa además un hurto a la comunidad, teniendo en cuenta que se trata del medio bahiense que recibe mayor subvención por parte del municipio en concepto de compras de publicidad. Sólo durante durante el año pasado, 2020, en efecto, el grupo propiedad de Elías fue favorecido, según datos oficiales, con más de 24 millones de pesos por la Municipalidad de Bahía Blanca.

Fuente: FM de la Calle – Noticias Monte Hermoso