Bahía cada vez más cerca de la alcoholemia cero: los que manejen con menos de 0,5 también tendrán sanciones

Tomás Marisco, del área de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, anunció cambios en todas las personas que sean detectadas conduciendo bajo efectos del alcohol.

Aquellos que den menos de 0,5 g/l de sangre (lo mínimo y permitido para manejar), tendrán consecuencias.

“La idea es que aquel que tome no pueda conducir. Si da positivo sea la graduación que sea, no pueda seguir conduciendo” afirmó

¿Cuáles serán las sanciones?

”No podemos secuestrar el auto ni retener carnet ni realizar multas, así que la sanción va a ser un curso de educación vial. Si es reincidente, está la posibilidad de tareas comunitarias” mencionó.

Por otro lado, confirmó que habrá un registro de antecedentes. Esto implica que la persona que deba renovar el carnet, sea por menos años.

“Sabemos que esta medida no va a paliar si no es con un proyecto integral. Es una medida más. Que la gente sepa que no puede especular con una copa” finalizó el funcionario.