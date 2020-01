DAIREAUX.-Este jueves a partir de las 17:00 en el Gimnasio Municipal se disputará la fecha 7 del Torneo de Baby Futbol 2019/2020, en la que se enfrentan:

Partido 1: CATEGORÍA 08/09 – ESCUELA MUNICIPAL A VS. RAYOS DORADOS

Partido 2: CATEGORÍA 08/09 – A TODO O NADA VS. RPM

Partido 3: CATEGORÍA 08/09 – PERRITOS VS. PIROVANO

Partido 4: CATEGORIA 06/07 – RUZEN FORD VS. LOS PULGAS

Partido 5: CATEGORIA 04/05 – ATLETICO MUJERIEGOS VS. LOS CHALCHALEROS