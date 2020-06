Baby Etchecopar le pidió «disculpas» a CFK por decir que «es el cáncer de la Argentina».

«Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina», lanzó el pasado sábado Baby Etchecopar en el programa de Mirtha Legrand -ahora conducido por Juana Viale-.

La frase del conductor sobre la vicepresidenta generó gran polémica, y este lunes (22/06), le pidió «disculpas».

«Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase«, dijo Baby en radio Rivadavia.

Justamente, durante el final del programa, «el Negro» Oscar González Oro había pedido un «brindis por Leandro», el hijo de Etchecopar, que está luchando contra el cáncer. «Está saliendo de una quimio», reveló Baby.

«La verdad que fue una palabra desafortunada, yo vengo trabajando el tema del cáncer, que destruye y no construye; cuando lo pensé me pareció una boludez lo que dije y le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas», reiteró.

«Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente», finalizó.

En Twitter, sobre todo de parte del kirchnerismo, hubo muchas críticas al conductor por esa polémica frase: