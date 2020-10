Axel Kicillof: “Tenemos un Estado presente, un Gobierno que cuida y un pueblo solidario”

Axel Kicillof definió cómo se procederá en la provincia de Buenos Aires ante una tendencia al descenso en el número de contagios y en la temporada de verano.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa este viernes para adelantar los detalles de la próxima etapa de aislamiento. En los primeros minutos de su monólogo detalló: “Como no hay vacuna, lo que tenemos es un Estado presente, un Gobierno que cuida y un pueblo solidario”.

El mandatario estuvo acompañado de su Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y del ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán. Ante las acusaciones de un posible colapso del sistema sanitario en la provincia, Kicillof objetó: “Eso no ocurrió pura y exclusivamente por la decisión acertada que tomó el Presidente de la Nación”.

“Aunque la pandemia siga golpeando tenemos que seguir como venimos, cuidándonos entre todos y todas”, continuó durante su disertación. No obstante, disparó contra las críticas de la oposición a su gestión: “Hay parte de la oposición que no entendió que este no es un año de elección, es de pandemia”.

Sobre la fase actual, remarcó la tendencia al descenso en el territorio en el número de casos positivos. Frente a esta situación, definió que se continuará con el sistema de fases establecido previamente dictado por el número de contagios.

La temporada de verano en Buenos Aires

Luego, se refirió a la posibilidad de una temporada de verano en distintos puntos de la provincia. El gobernador bonaerense detalló dos fechas de comienzo de los traslados a los distintos puntos turísticos de Buenos Aires. Esto podrá ser posible gracias a la aplicación “CuidAR Verano” en la que se especificará el destino turístico y alojamiento.

La primera fecha será el 1 de noviembre y abarcará a cualquier propietario no residente en dicha ciudad o localidad. La segunda será el 1 de diciembre para que los turistas puedan llegar a dichos territorios. En los establecimientos se mantendrán una serie de protocolos para prevenir el contagio.

Para quienes se contagien en medio de sus vacaciones, destacó que la prioridad será “que regrese a su lugar de domicilio”. “Aquel que tenga síntomas leves o esté asintomático deberá regresar, y si no lo puede hacer dispondremos centros para el aislamiento”, especificó Axel Kicillof.