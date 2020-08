Axel Kicillof sobre los deportes individuales: »Angustioso es que se te muera un familiar, no dejar de jugar al golf»

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof comunicó que la cuarentena se extenderá por dos semanas más e hizo mención sobre los deportes individuales

El día de hoy, desde la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández junto al gobernador Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno, Horacio Larreta anunciaron que la principal medida para luchar contra el coronavirus se extenderá por un lapso de dos semanas.

Por su parte, Axel Kicillof expresó: »Esta semana cambió todo en términos de pandemia. Se conoció la vacuna en Rusia y el Presidente anunció que una de las vacunas se va a producir en la Argentina y que va a llegar ni bien esté disponible, a los y las argentinas. A mí me cambió al vida. Es extraordinario». En cuanto a la cuarentena, el gobernador indicó: »Vemos cómo el coronavirus causó crisis económicas y sanitarias en todo el planeta, cuando vemos que el virus no afloja, lo que decíamos era que la esperanza era que la ciencia le ganara al coronavirus. Hasta esta semana sabíamos de las investigaciones pero no teníamos ninguna certeza. Pensábamos que esto iba a ser eterno, que íbamos a vivir con el barbijo durante años. Y ahora sabemos que en unos meses habrá vacuna. Los sacrificios que hacemos valen mucho más, porque encontramos el hilo para salir del laberinto».

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Y sostuvo, que esta medida »Nos organiza, nos permite planificar, nos permite estar inmune. Pero no en el presente, porque hasta que no tengamos la vacuna, la única forma de cuidarse es una muy antigua y primitiva, física y mecánica, no podemos hacer lo que hacíamos antes. Es el único remedio que tenemos. Cuanta más distanciamiento, menos contagio. Crecen cuantas más reuniones sociales hay y saturan los hospitales. Hoy sabemos mas o menos cuando vamos a salir del laberinto».

En cuanto a las críticas que recibe la principal medida para luchar contra el coronavirus, el gobernador manifestó: »No necesitamos que estén todo el tiempo cuestionando las medidas. Se hace difícil pensar en la salud con un coro permanente. No es momento de buscar votos, no lo estamos haciendo nosotros en esta mesa, parenla. Y si no me creen, vayan a un hospital y vean cómo están».

Por último, Axel Kicillof sentenció: «Sin faltarle el respeto a nadie, angustioso es lidiar con esta enfermedad, que se acaben las camas, que se te muera un familiar. No te la olvidás más, hablemos con la verdad, no es angustioso no poder jugar al golf».