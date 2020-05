Axel Kicillof, sobre las críticas a Vidal por el sistema de salud: «No tengo tiempo para eso»

«No era con pretensión de polemizar», apuntó el funcionario bonaerense.

Luego de participar del anuncio de la extensión de la cuarentena obligatoria, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof les respondió a los políticos que salieron a defender la gestión de María Eugenia Vidal tras criticar el estado del sistema de salud.

«La semana anterior me querían hacer pelear con Larreta y ahora con Vidal, no tengo tiempo y no es lo que le resulta relevante a la gente», aseguró el funcionario en diálogo con Radio 10.