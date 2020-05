Avelluto confenso el plan para cerrar los medios publicos

El ex Ministro de Cultura devenido en Secretario en el gobierno de Mauricio Macri salió en la red social Twitter con un temerario mensaje a favor de cerrar los medios públicos del estado que durante el anterior gobierno fueron diezmados.



«Autocrítica: No haber hecho más para cerrar la Agencia Telam y la TV Pública, dos clubes de militantes autoritarios carísimos e incompetentes» comienza el texto de Avelluto.



Al cruce salió la colega Angela Lerena (entre otras decenas de profesionales que tomaron pésimamente el comentario del ex funcionario) y escribió: «Parece que la supuesta modernización de los medios públicos que prometían quienes los vaciaron y desfinanciaron era, en realidad, un plan para cerrarlos. Quién se lo hubiera imaginado. Bueno, sí, los miles que lo denunciamos.»