Automovilismo: una mecánica bahiense al primer equipo íntegramente de mujeres del TopRace

Victoria Pascual, mecánica bahiense de 25 años, formará parte del Vitarti Girls Team, el primer equipo de Top Race compuesto íntegramente por mujeres, un hecho histórico para el automovilismo nacional.

«Desde los 10 años que amo el automovilismo gracias a mi papá que ha estado cerca. Y hace un tiempo me interesó trabajar en los autos, de hecho estudio Ingeniería Mecánica. Ahora se presentó esta oportunidad y no quiero desaprovecharla» dijo Victoria.

Vitarti Girls Team será una escudería que romperá una vez más con los estereotipos de un deporte al que en otros tiempos a las mujeres le costó entrar. Todas sus integrantes, desde la piloto hasta las mecánicas serán chicas. «Mi experiencia hasta el momento había sido trabajando con Mauro Gorjón en el Sport Prototipo. A mi nunca me hicieron sentir diferente por ser mujer, no he tenido que sufrir ninguna discriminación» mencionó Pascual.