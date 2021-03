Audiencia preliminar: “La Banda de los Fleteros” va a juicio por asociación ilícita

La audiencia previa al juicio se llevará a cabo el día 16 de marzo en el Tribunal Oral Criminal Nº 3, donde las partes ofrecerán las pruebas que serán a analizadas en el debate oral y público.

Los imputados son Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Florentino Salvador Quel y están acusados de asociación ilícita agravada por el ánimo de lucro. coacción, daño, daño agravado, de acuerdo a la participación de cada uno.

Según a investigación realizada por el Fiscal Mauricio Del Cero, responsable de la UFIJ Nª 18: «se investiga la conducta de un grupo organizado y coordinado de personas quienes, a través de amenazas, coacciones y daños, procuraron doblegar la voluntad de empresarios relacionados al transporte y/o producción de productos agrícolas e insumos necesarios para su producción -concretamente fertilizante-, con el propósito de obligarlos a contratar los servicios prestados por los imputados (propietarios de camiones o de empresas de transporte); o bien, de otros transportistas vinculados a ellos y agrupadas bajo la bandera del Sindicato Único de Fleteros Seccional Bahía Blanca».

«Para concretar dicha finalidad, los imputados se valieron de distintas modalidades delictivas, tales como: coacciones perpetradas contra los propios tomadores de carga y/o contra sus dependientes (choferes de camiones) o daños materializados a los camiones que concurrían a retirar mercadería desde las terminales locales, principalmente desde la firma Sea White S.A. Estos daños fueron provocados con un doble propósito: por un lado, en represalia por no acatar los requerimientos de la miembros de la organización; y, por el otro, como estrategia para generar inquietud y temor hacia los restantes camioneros, las empresas renuentes o rebeldes a sus exigencias ilegales e, incluso, otras empresas. Existía una suerte de acción ejemplificadora para quienes no obedecían o tenían pensado no acatar las exigencias ilegales o rebelarse».