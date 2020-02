¡Atención! Se viene la serie documental de Ronaldinho

Ultimamente es cada vez más normal realizar series o películas documentales para concoer más sobre la vida de las celebridades, y algunos de los personajes más elegidos para realizar dichas producciones son deportistas.

Recientemente se estrenaron series documentales de diferentes personalidades del deporte como Aaron Hernandez por Netflix, Andy Murray por Amazon Prime Video, entre otras. Ahora el elegido es un futbolista: Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho.

Dinho fue uno de los jugadores más importantes de la década del 2000 destacando tanto en el club Barcelona de España como con la camiseta de su Selección en Brasil. Salió campeón de la Copa del Mundo en 2002, de la Copa América en 1999 y de la Copa Confederaciones en 2005. En Barcelona ganó 5 títulos incluida la Champions League de 2005/06.

La serie será un documental que comenzó a rodarse en 2019 en Brasil, Inglaterra y España. Contará con imágenes de archivo y declaraciones exclusivas de sus familiares, amigos, ex compañeros y entrenadores de los distintos clubes donde jugo el astro futbolístico.

Estará dirigida por los hermanos Stuart y Andrew Douglas, que ya realizaron el documental «Strokes of Genius» sobre Roger Federer y Rafael Nadal. Aún no trascendió una posible fecha de estreno, y todavía no tiene una distribuidora, por lo que no se sabe si será para una emisora de televisión o una plataforma digital.