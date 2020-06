ATE: Tras 3 meses sin cobrar, trabajadores de niñez anunciaron que mañana habrá paro

Los trabajadores y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, expresaron la necesidad de hacer pública la situación en las que se encuentran en el marco de la pandemia de Covid 19. El comunicado es el siguiente:

Desde el inicio de las medidas de Aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional fuimos declarados personal esencial, al estar enmarcados en esa categoría muchos de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran dentro de los denominados “grupos de riesgo” deben seguir realizando tareas exponiéndose a contraer la enfermedad al no poder cumplir las normas que rigen el ASPO. También ocurre la sistemática denegación de carpetas de manera arbitraria en el portal SIAPE”, dicen.

Del mismo modo, es necesario insistir en que muchos de los dispositivos donde llevamos adelante nuestras tareas se encuentran en pésimas condiciones tanto edilicias como de mantenimiento, registrándose situaciones como la falta de gas en todo el predio Nueva Esperanza (Abasto) donde se alojan muchos de los jóvenes en situación de encierro en la Provincia, teniendo como consecuencia la deficiente calefacción de los espacios así como el inadecuado funcionamiento de los elementos alternativos instalados provisoriamente. Para resolver esta situación solo falta la compra de artefactos y la aprobación de la obra. Esto sumado a múltiples carencias que se registran en el resto de los dispositivos, como en el caso del C.C de Glew, donde en plena pandemia no cuentan con agua corriente para enfrentar la propagación del virus.

A lo antedicho se suma la dificultad de la correcta implementación de los protocolos de prevención por las condiciones de hacinamiento producto de la utilización de edificios para fines distintos a los que fueron creados en su momento. A lo anterior, debemos sumarle la dificultad de previsión respecto a los espacios necesarios para llevar adelante los aislamientos preventivos de jóvenes, niños y niñas que ingresan a las instituciones, observando como fin fundamental la preservación y restitución de derechos. Además de registrarse problemas en la provisión de elementos de bioseguridad, así como falta de formación y capacitación del personal respecto a la presente situación.

Es necesario remarcar que esta situación ocurre en un contexto donde la falta de personal es notoria, registrándose 700 vacantes no cubiertas en el organismo, lo cual resiente la atención de los niños, niñas y jóvenes en cada dispositivo y programa. La respuesta que se encontró por parte de la actual gestión fue incorporar 50 contratos monotributistas en abril que aún no cobraron su primer sueldo, situación que agrava la precarización laboral y desfinancia nuestro IPS. Debemos mencionar el hecho de no existir dentro de las instituciones una estructura jerárquica acorde ni planteles básicos orientados a sus proyectos institucionales. También registramos el retraso del pase a planta de temporarios y contratados, el cual fue suspendido tanto por la anterior gestión como por la actual.

Estamos pidiendo la conformación de comités de crisis en los dispositivos para la atención rápida y eficiente de la pandemia, adecuando los protocolos, implementando los triage en todos los dispositivos e informando faltantes de insumos y elementos de bio-seguridad. También exigimos el pago de la bonificación por personal esencial para los trabajadores y trabajadores del organismo garantizan el cuidado y atención de los pibes y pibas más vulnerables. Por último, pedimos la conformación de una paritaria sectorial donde avanzar en reivindicaciones del sector como 120% de bonificación por peligrosidad, recategorizaciones, escalafón, plateles básicos, pase a planta permanente del personal precarizado, respeto del cupo por institución, cobertura de vacantes y recuperación del rango de Secretaría de Niñez.