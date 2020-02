“Así me ponés”: Noelia Marzol escrachó a un hombre que le mandó una foto de su miembro erecto

Lejos de quedarse callada, Noelia Marzol decidió denunciar públicamente a un seguidor que se desubicó. Otra mujer aseguró que le hizo lo mismo.

Noelia Marzol es una de las protagonistas de Sex, la exitosa obra de José María Muscari. Un hombre que los fue a ver se contactó con la bailarina a través de su cuenta de Instagram y le mandó una foto de su miembro erecto: ella lo escrachó.

“Qué linda que estabas ayer en la obra. Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba”, escribió el hombre, llamado Nicolás. “¿Cómo te trata el lunes? Buen día”, agregó.

Sin que la bailarina responda, le mandó una foto de su miembro erecto: “Así me ponés con tus fotos”. La frase se hizo conocida porque es misma que usaba Juan Darthés, según contaron todas sus denunciantes.





Noelia Marzol publicó una foto de la conversación, con la foto tapada por un gran texto. “Tuve una conversación muy larga con este sujeto… Intenté explicarle varias cosas, pero no entiende. ¿Alguien me ayuda?”, escribió. Y con nombre y apellido lo etiquetó: @nicosciorilli. “La conversación completa me la guardo. Pero si insiste la publico también”, advirtió. Y agregó: “No aprenden más muchachos”.

Al ver la historia de Noelia Marzol, otra seguidora le escribió para contarle que este hombre había hecho lo mismo con ella. “A mí me pasó algo parecido con ese sujeto. Hace un tiempo hice match en Tinder y cuando me agregó al Instagram, lo primero que hizo fue mandarme foto de su miembro e insistía con tener conversaciones eróticas cuando ni lo conocía”, contó.“¡Espero que ahora haya aprendido algo!”, finalizó.