Arroyo echó a un funcionario por el escándalo de las compras de alimentos

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, responsabilizó a un funcionario de su cartera por la escandalosa compra de alimentos con sobreprecio y, en consecuencia, le pidió la renuncia.

Se trata de Gonzalo Calvo, hasta hoy secretario de Articulación de Política Social.

Arroyo había admitido que, en la compra de azúcar y aceite, debió pagar más caro ya que los proveedores «se plantaron» y, ante la emergencia, debieron comprarlo igual.

El hecho generó la fuerte crítica del dirigente social Juan Grabois. “Yo quiero ver rodar una cabeza. No sé de quién. No me importa. Yo no soy fiscal ni policía, pero esto no puede pasar impunemente porque es un mal ejemplo. Hoy lo hace uno y mañana otro”, dijo este martes por FM Milenium.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Arroyo, Sin embargo, el mandatario responsabilizó a los empresarios de la alimentación por no bajar los precios y los acusó de cartelización.

No obstante, el jefe de Estado avisó que dio la orden de que «ninguna compra se haga sin respetar los precios máximos que el Estado fija» a la vez que sostuvo que la que se hizo mediante las resoluciones publicadas aún n habían sido abonadas.