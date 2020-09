Arnaldo Dubin: “La flexibilización es una invitación al desmadre”

El profesional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se distanció de la postura del gobierno de CABA.



El médico Arlando Dubin, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, afirmó que “la cuarentena permitió que los contagios se hayan dado lentamente y eso es un logro: salvó decenas de miles de vida”.



En declaraciones a Bien de Radio por Radio Provincia indicó que “tenemos más contagios que el Reino Unido, sin embargo sus muertes son 30 mil veces más que en nuestro país y ese es un rotundo logro sanitario” de la Argentina. No obstante, señaló que “la enfermedad está creciendo en todo el país con niveles alarmantemente altos tanto en Ciudad como en el Conurbano” y se distanció de la postura del gobierno de CABA que busca flexibilizar cada vez más el aislamiento.



Dubin enfatizó que “tenemos polémica con el gobierno de la Ciudad que comunica que solo hay ocupadas 63% de camas de terapia intensiva, sin embargo en el relevamiento que hacemos cada dos días, encontramos una ocupación del 90%”. Añadió que “la ocupación es muy alta, tenemos que hacer malabares para internar pacientes, que a veces pasan horas en ambulancias asistidos por la respiración mecánica”.



“El vicejefe de gobierno porteño declaró hace tres días que el número de casos se mantiene una meseta de 1.100 casos por día. No estoy de acuerdo porque el promedio de la última semana fue de 1.340 por día”, añadió Dubin.



Insistió en que “la flexibilización de la cuarentena no es aconsejable, me parece que esto es una invitación al desmadre porque se va a traducir en un aumento ulterior de los contagios. Me parece lamentable que personas como Macri, Patricia Bullrich, que empobrecieron a nuestra gente y enriquecieron a algunos, sean los que convocan a estas marchas por una supuesta afrenta contra las libertades democráticas”.