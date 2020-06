Arietto, ex funcionaria de Cambiemos, quiso criticar al Gobierno pero se equivocó de obra

La ex funcionaria del Ministerio de Seguridad macrista destrozó al gobierno por la inauguración de la tunelera “Eva” que unirá Quilmes con Esteban Echeverría, afirmando que se trataba de “Elisa”, del sistema Riachuelo. No se la dejaron pasar, y hasta la trataron de machirula.

La abogada y ex funcionaria macrista, María Florencia Arietto, protagonizó en las últimas horas un verdadero papelón. Es que luego del acto de inauguración de una obra clave de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) como lo es la tunelera “Eva” que une Quilmes con Esteban Echeverría, apuntó duramente contra el Gobierno, pensando que la obra en cuestión era otra.

Básicamente, la ex asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, se confundió a “Eva” con “Elisa”, a la que el gobierno de Cambiemos denominó así por Elisa Bachofen, primera ingeniera argentina, y que forma parte del sistema Riachuelo junto a Beatriz, (por Mendoza, la líder de la causa por el saneamiento del Riachuelo), y Valentina (por Tereshkova, la primera mujer que fue al espacio).

Arietto, en su cuenta de Twitter, citó el mensaje del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que hacía referencia a la inauguración que encabezo su esposa Malena, titular de Aysa; y escribió: “Sergio la tunelera se llama Elisa y la obra comenzó con el gobierno anterior, con el cual cogobernaste por casi 4 años en la provincia de Buenos Aires. Los argentinos decentes tenemos cara de boludos, pero te juro que no lo somos”.

De inmediato la publicación se plagó de comentarios que le explicaban su error a la abogada. Entre ellos el diputado de la Provincia, Nicolás Russo, y su colega y diputado nacional, Jorge D´Onofrio.

“Florencia, la tunelera Eva que se bajó en Quilmes pertenece al sistema Agua Sur y es un equipo totalmente distinto a la tunelera Elisa, del Sistema Riachuelo. Y no, los argentinos no son boludos. Por eso eligieron un Gobierno que no miente y sólo piensa en trabajar para la gente”, apuntó Russo.

Sergio la tunelera se llama Elisa y la obra comenzó con el gobierno anterior, con el cual cogobernaste por casi 4 años en la provincia de Buenos Aires. Los Argentinos decentes tenemos cara de boludos, pero te juro que no lo somos. https://t.co/YGmiq8hwME — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@Florenciarietto) May 29, 2020

Por su parte, D´Onofrio, quien compartió espacio en el Frente Renovador, le recordó: “Flor te acordás cuando te decía que no digas lo primero que se te cruza sin pensar o lo que te dicen sin confirmar? Veo que no era de atolondrada ni de burra, sino de un ser sin escrúpulos capaz de cualquier bajeza Sos como el aguarrás, de lejos pareces solvente, pero no los sos”.

Sergio la tunelera se llama Elisa y la obra comenzó con el gobierno anterior, con el cual cogobernaste por casi 4 años en la provincia de Buenos Aires. Los Argentinos decentes tenemos cara de boludos, pero te juro que no lo somos. https://t.co/YGmiq8hwME — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@Florenciarietto) May 29, 2020

Pero hasta el mismo PRO, tuvo que salir a explicar el malentendido de la ex funcionaria. En su cuenta oficial de Twitter el espacio detalló que “la tunelera que inauguraron hoy el Gobierno y AySA se llama EVA”, no sin antes mencionar que “había sido proyectada, diseñada y comprada por el gobierno de Cambiemos”.

IGNORANTE. ELISA ES LA TUNELERA DEL EMISARIO DEL RIACHUELO. Y ESTA EN OBRA. — Raul Perez (@Raul__Perez) May 30, 2020

Por última, la diputada Marcela Durrieu, la tildó de «machirula», porque «a AYSA la preside Malena, ¿por qué le hablas a Sergio?» Y concluyó: «Todo lo tuyo fue siempre puro oportunismo y cero convicción.»