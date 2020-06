Argentina se postula como sede del Mundial Femenino Sub 20

La AFA postuló, mediante carta de Claudio «Chiqui» Tapia, a la Argentina como sede para el Mundial Femenino Sub 20

A través de una carta firmada por el presidente Claudio «Chiqui» Tapia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le comunicó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su postulación para ser sede del Mundial Femenino Sub 20, que tendrá lugar el próximo año.

«Chiqui» Tapia le dijo al pope de FIFA, Gianni Infantino, en la carta: «Me dirijo a usted con motivo de la realización de la próxima Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA a tener lugar el ano próximo».

«Sobre el particular, atento haber tomado conocimiento de las dificultades que actualmente atraviesa la organización conjunta que la FIFA aprobara para Costa Rica y Panamá, es que la Asociación del Fútbol Argentino se postula para afrontar su organización en los plazos previstos por la FIFA, de este importante evento mundial que nos permitiría afianzar y difundir la práctica del Fútbol Femenino en nuestro país», agregó.

La edición anterior del certamen tuvo lugar en Francia en 2018, entre el 5 y el 24 de agosto. El campeón fue Japón, que venció en la final a España por 3 a 1. En cuanto a la edición a disputarse, debía tener lugar este año en conjunto entre Costa Rica y Panamá, pero fue suspendido por la pandemia de coronavirus.