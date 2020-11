Argentina recibiría la vacuna rusa entre diciembre y enero.

El presidente Alberto Fernández informó que se trata de 10 millones vacunas Sputnik V de doble dosis para combatir el COVID-19 desarrolladas en Rusia.

El presidente Alberto Fernández comunicó que la Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de vacunas “Sputnik V” desarrolladas por Rusia contra el COVID-19.

EL jefe de estado afirmó: “Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí. Para nosotros es muy importante porque permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo, de todo el país”.

La viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, viajarán a Rusia para ver el nivel de desarrollo que la vacuna tenía y la factibilidad de lograr ese objetivo.

“Estamos con muy buenas expectativas, muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna”, indicó Fernández y explicó: “Nosotros venimos conversando con el fondo soberano de Rusia desde hace ya bastante tiempo tratando de ver cómo evoluciona su vacuna, porque a nosotros nos importa mucho tener la primera que salga en el mundo y que nos ayuden a tenerla en Argentina”.

“Hemos logrado ponernos en cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para verificar la calidad de la aprobación de la vacuna. Las presentaciones se hacen ante la autoridad rusa, ante la OMS y ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es la autoridad argentina”, detalló.

Al ser consultado sobre si él se vacunaría, Fernández respondió: “No me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser Presidente. Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá por supuesto que me la daría”.