Argentina: la mitad de los femicidios de 2020 ocurrieron durante la cuarentena

Este viernes se confirmó que María Angélica Andrada, la joven de 19 años hallada asesinada ayer en la localidad bonaerense de José León Suárez, fue ahorcada con un lazo según reveló la autopsia. Significó el femicidio número 68 en Argentina durante el 2020 y el 34 desde comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, desde el 1 de enero 68 mujeres fueron asesinadas por motivos de género, 33 de las cuales (entre ellas una bebé de dos meses y dos niñas de 2 y 7 años) murieron durante los 50 días que lleva la cuarentena en el país, a partir del 20 de marzo último.

Del total de femicidios ocurridos en el año, el 44 por ciento fue cometido por las respectivas parejas, mientras que el 24 por ciento fue perpetrado por ex vínculos afectivos. Solo en un tres por ciento de los casos, la víctima no conocía a su asesino. Otro dato no menor y que alarma, es que en el mes de abril se cometió un femicidio cada 26 horas.

Violencia de género en la provincia

En Córdoba, el Ministerio de la Mujer dispuso un esquema especial para responder a las demandas en cuarentena: se puede denunciar a través del 0800-888-9898 o por WhatsApp al 351-8141400. También siguen activos los protocolos de la Brigada de Protección a la Mujer para intervenir en caso de activación de botón antipánico, y en las situaciones de crisis y emergencia, como así también para acompañar y contener.