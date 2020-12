ARA San Juan: investigan si se ocultaron informes de inteligencia.

La Justicia pidió a la Cancillería los intercambios de mensajes e información entre las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina.

La Justicia investiga si el gobierno de Mauricio Macri ocultó o demoró datos claves para hallar los restos del submarino ARA San Juan, siniestrado el 15 de noviembre de 2017.

Según publica el portal Infobae, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, solicitó la semana pasada al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.

Según consta en el expediente, la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, lugar dónde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado llamado CENTRIX, que era utilizado por militares norteamericanos, británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.

En la causa hay elementos suficientes para inferir que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aporto las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.

En un hecho inusual la jueza Yañez libró oficios a Cancillería “a los fines de solicitarle remita a esta sede judicial, copia certificada de todos los pedidos y/o gestiones que se hubiesen efectuado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación y/o de la Armada Argentina, en relación a la pérdida de contacto, desaparición y búsqueda del Submarino ARA San Juan. Asimismo solicítese remita toda la información que se encuentre en poder de ese Ministerio y que pudiera haber sido aportada por las Autoridades Diplomáticas de EEUU y Gran Bretaña, en relación a la búsqueda del Submarino ARA San Juan, en especial todo lo relativo al ofrecimiento de tecnología y/o elementos de búsqueda”.

Esta medida había sido solicitada por la querella principal integrada por Valeria Carreras, Fernando Burlando y Lorena Arias, hace casi un año, pero hasta ahora no había sido tenida en cuenta.

El requerimiento busca establecer sí, como cree la abogada Carreras, las autoridades nacionales y de la Armada de entonces “encubrieron u ocultaron la información que establecía el lugar de ubicación del navío y que se intentó hacer un negocio con la búsqueda posterior a través, primero de la contratación de la firma española, Igeotest -impugnada por la querella principal- y Ocean Infinity, después.

La declaración de López Mazzeo ante la Cámara Federal asegurando que 20 días después de la desaparición del buque tenían la ubicación de sus restos, y que por eso “habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, parece haber acelerado los tiempos judiciales que venían demorados y abrió varios frentes judiciales.

La justicia también quiere saber por qué razón el gobierno de Macri no acepto la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró el 18 de noviembre de 2018. Hasta ahora las ex autoridades navales y políticas no explicaron la razón de la negativa a este tipo de ayuda.