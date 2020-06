Aprile: “Es muy difícil trabajar con un Gobierno que no tiene apertura al diálogo”

La diputada de Juntos por el Cambio hizo referencia a la falta de políticas dirigidas hacia las personas con discapacidad.

Las últimas dos semanas se constituyeron 41 de las 47 comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia y una de las que tendrá varias cuestiones a resolver es la de Personas con discapacidad, que quedó a cargo de la diputada de Juntos por el Cambio, Laura Aprile.

En diálogo con Diputados Bonaerenses, la legisladora del interior bonaerense repasó cuáles serán los proyectos a tratar en la comisión y señaló que en esta materia no han encontrado respuestas por parte del Ejecutivo provincial.

“Es muy difícil trabajar con un Ejecutivo que no tiene gran apertura al dialogo, que no conformo mesas de trabajo como se hizo en Nación y que no tenemos un horizonte claro de cuales van a ser las medidas después de la pandemia”, disparó la diputada.

En este sentido, la legisladora representante de la Sexta sección, remarcó que si bien se dispusieron medidas para algunos sectores, otros quedaron muy relegados durante esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Vemos medidas en favor de las pymes, que están muy bien, pero faltan respuestas para otros sectores, entre ellos las personas con discapacidad por eso presentamos un proyecto de ley para pedir que se otorgue un bono especial pero con eso no alcanza, faltan medidas más profundas y en este sentido no ha sido muy satisfactorio, ahí tenemos una deuda pendiente como Provincia”, remarcó.

La legisladora oriunda de Tres Arroyos estará acompañada en la comisión por sus pares de bloque Diego Rovella, Andrea Bosco y Anahí Bilbao; y por las legisladoras del Frente de Todos María Fernanda Bavilacqua, Nora Salbitano y Débora Indarte.

“Esta es una comisión donde realmente hay un interés genuino, va a ser fácil lograr consensos y armonía porque en materia de discapacidad hay mucho por trabajar. El objetivo es trabajar con ellos y no solo para ellos, tenemos que aprender a escucharlas y ver lo que necesitan y no proponer por proponer por lo tanto tenemos que tener en cuenta también al entorno familiar”, destacó Aprile.

En este sentido, remarcó que hay muchos temas que afectan directamente a las personas con discapacidad y que por eso el trabajo de la Comisión tendrá muchas aristas para abordar tanto desde lo social como desde lo económico.

“Uno de los mayores inconvenientes, y agravado por la pandemia, es la situación de los talleres protegidos que hoy están cerrados y no pueden asistir. También las dificultades y las barreras con las que se encuentran en el desarrollo del día a día, la asistencia que tienen que recibir y se dificulta; el acceso al trabajo, hoy se necesita un bono especial para las personas con discapacidad, hay varios organismos trabajando en este sentido pero se debe garantizar un trabajo genuino que genere la verdadera inclusión”, detalló.

Por otra parte, dentro de las prioridades a trabajar, está la asistencia económica que da el Estado a las personas con discapacidad, que muchas familias han señalado como “insuficiente” para sostener los gastos que muchas veces se generan con las discapacidades como pañales, medicamentos, elementos de ortopedia, etc.

“La pensión de Nación y la de Provincia tienen gran diferencia entre ellas y son temas que se van a proponer al Ejecutivo porque es una urgencia tratarlo, los problemas de discapacidad son prioritarios pero siempre quedan relegados. Por esto es muy importante que se haya vuelto a sesionar en la Cámara porque en esta crisis necesitamos de los tres poderes y espero que las sesiones continúen porque gracias a ello se pudieron constituir las comisiones”, concluyó.