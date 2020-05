¿Aprietes? Políticas Sociales mandó cartas documentos a empleados municipales para volver al trabajo

“Empezaron los problemas cuando se pidió un protocolo para trabajar”, aclararon desde el gremio. Tras una reunión con Jouglard se llegó a un acuerdo.

Vanina González, secretaria de Políticas Sociales, envió cartas documento para que trabajadores de su área se reincorporen a cumplir tareas en sus puestos.

El subsecretario gremial del sindicato de trabajadores municipales, Pablo Hernández, dijo esta mañana en Radio Altos, en el programa Café por Medio, que se dirigieron a la secretaría a mantener una reunión con la funcionaria, pero no estaba.

“Hicimos agua, no hay nadie en la secretaría de Políticas Sociales, no está la secretaria ni la subsecretaria, sólo hay dos trabajadoras amables y educadas, pero no sé dónde están las funcionarias. Sospecho que ni están trabajando”, expresó el gremialista.

Sobre las cartas documento, aclaró que los empleados de Políticas Sociales vienen trabajando desde el inicio de la pandemia, con turnos y horarios rotativos, por ejemplo, para la entrega de mercadería en barrios vulnerables y para el traslado de menores.

“Frente a la exigencia por primera vez de realizar un protocolo para cuidarse ellos, a su familia y al ciudadano, empiezan los problemas. El punto de inflexión fue que un chofer y una administrativa estuvieron en contacto con una menor a quien se le hizo un hisopado por altas probabilidades que diera positivo para COVID- 19, pero terminó dando negativo”, relató.

Agregó que se pidió un protocolo de actuación para los trabajadores de Políticas Sociales y a partir de allí comenzaron los problemas.

“Fue de mal gusto, es un destrato y de mala educación citar a los trabajadores mediante carta documento. Ningún trabajador se merece esto. Va a haber una reunión próximamente entre Miguel Agüero y Héctor Gay”, adelantó sobre un encuentro que se desarrollaría esta semana.

A media mañana, los representes del sindicato y los trabajadores mantuvieron un encuentro con el secretario de Gobierno Adrián Jouglard y acordaron avanzar en un protocolo.

