Apoyo del cooperativismo a la estatización de Vicentín

El Presidente de Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) Ltda, Juan Manuel Rossi destacó la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa cerealera Vicentín, y consideró que “fue la mejor noticia”.

“Había tres escenarios posibles para el futuro de la empresa: un grupo inversor liderado por Manzano, lo cual no generaba ningún tipo de confianza para los acreedores entre los que están muchas cooperativas asociadas; otra opción era Glencore, una multinacional y eso significaba una vuelta de rosca en la concentración del mercado de granos y alimentos, teniendo en cuenta que como empresa multinacional -que al igual que otras empresas que ya manejan el mercado de granos- se llevan todo lo que más pueden afuera dejando prácticamente nada; y la tercera opción era esta, que el estado tenga una intervención virtuosa”, detalló Rossi a Radio Provincia.

En ese sentido apuntó que “hoy por hoy el 90 % de los acreedores tiene una expectativa distinta de cobrar. La decisión de nombrar a Gabriel Delgado como interventor trajo tranquilidad a todos los actores porque es una persona conocida de todos nosotros, sabemos de su experiencia para el tema, es importante porque sabemos que es una persona de bien y le tenemos mucha confianza”.

«Hoy estamos desamparados, desde la década del 90 con la desregulación del mercado de granos, tanto nosotros como el consumidor está desamparado, y esto viene a poner una empresa testigo en un mercado tan importante y necesario. Si hay una empresa testigo que produce y paga impuestos, el resto de las empresas se van a tener que ordenar en ese sentido. Esto viene a transparentar el comercio en Argentina” remarcó.

Para finalizar, el empresario cooperativista puntualizó: “Soberanía alimentaria implica que todos podamos comer, es uno de los países productores de alimentos más importante del mundo y tenemos gente que no come o come mal, y por eso es tan importante la decisión del gobierno sobre Vicentín”.