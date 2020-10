Aparicio: “Sobran pruebas para decir que hay responsabilidad de la Policía Bonaerense en la muerte de Facundo”

CASO ASTUDILLO CASTRO

El abogado de Cristina Castro cuestionó el informe final de la autopsia y ratificó la hipótesis de “desaparición forzada de persona seguida de muerte”.

El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, ratificó que la hipótesis sobre la muerte de Facundo Astudillo Castro continúa siendo “desaparición forzada de persona seguida de muerte por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y así también lo sostienen los fiscales”.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia, luego de conocerse el resultado de la autopsia donde se establece que el joven falleció por asfixia por sumersión, el letrado dijo que hay algunas irregularidades en el caso de ese informe.

Aparicio dijo que “el protocolo de Minessota establece que hay que tener en cuenta el contexto a la hora de establecer el informe, tenemos huellas de la Toyota Etios cerca de donde aparece el cuerpo de Facundo, la zapatilla a 20 metros, la piedrita turmalina que se encuentra dentro de esa camioneta y que Facundo llevaba en un colgante y que fue visto el 30 de abril con vida por última vez y desde allí lo levanta la Policía”.

En ese marco, enfatizó que “no puedo contar todas las pruebas que con la fiscalía decidimos no dar a conocer para no entorpecer la investigación pero sobran pruebas para decir que hay responsabilidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” y destacó que “habrá novedades muy pronto pero no puedo dar más detalles”.