Apareció una foca en la costa de Monte Hermoso

En la tarde del martes, sobre la bajada de Luzuriaga apareció una foca y pasó a escasos metros de la gente que se estaba bañando. Por su propios medios regresó hacia el mar, ante la presencia de los turistas que miraban asombrados.

Debido a la aparición de fauna marina en Monte Hermoso, tanto pingüinos como lobos marinos, desde el Museo de Ciencias Naturales de Monte hermoso brindaron las siguientes recomendaciones.

En primer lugar :

No hay que acercarse ya que pueden sentirse agredidos o invadidos y defenderse causando daños a las personas ,los animales silvestres no están habituados al contacto humano y un manejo inadecuado podría agravar su estado.



-No impedirles volver al mar.

– Alejar a los animales domésticos.

– No mojarlos ni alimentarlos.

– No forzarlos a que vuelvan al mar.

– No arriesgarse a mover el animal.

– Dejarlo reposar en su sitio sin perturbaciones.

– No invadir el espacio en el que se encuentra recostado y alejarse.

– Comunicarse inmediatamente con el museo de Cs. Naturales Vicente Di Martino al número : 02921- 482601.

Por ultimo agregan que estas apariciones se deben a que es su hábitat y a procesos naturales como migración, reproducción, agotamiento, falta de alimento o por enfermedad.