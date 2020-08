Antonio Banderas positivo de COVID – 19 en el día de su cumpleaños

El famoso actor español, Antonio Banderas anunció el día de su cumpleaños 60 el resultado positivo de su test de coronavirus.

Antonio Banderas

En el día de hoy, José Antonio Domínguez Bandera, también conocido como Antonio Banderas, celebra su cumpleaños de una manera única y excepcional. El famoso actor español ha anunciado que su test de coronavirus arrojó un resultado positivo por lo que deberá mantenerse bajo los cuidados correspondientes para superar esta infección.



»Me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme»

A través de su cuenta de Instagram, Antonio Banderas compartió una imagen en blanco y negro de cuando era tan sólo un bebé. Allí expresó: »Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus».

Por otro lado, relató en que estado se encuentran y los síntomas que manifestó: »Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta».

En último lugar, Antonio Banderas indicó que tratará de invertir este tiempo en alguna actividad productiva para su mente: »Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas».