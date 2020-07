Ante la oposición, Santiago Cafiero hizo una fuerte defensa del rol del Estado durante la cuarentena

El jefe de Gabinete también elevó un pedido de unidad.

Es sabido a esta instancia de la pandemia que probablemente el único actor global que salga fortalecido de esta crisis es el Estado en su rol de regulación, prevención y protección de la ciudad. Al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que en “estas circunstancias críticas” como la que le toca atravesar a la sociedad argentina por la crisis de coronavirus es “el Estado es el que te cuida, no el mercado”.

“La población en estos casos extremos busca respuestas en el Estado”, indicó la mano derecha del presidente Alberto Fernández. “Nadie espera que el mercado por si mismos coordine o distribuya recursos. Todos le piden al Estado. En esta circunstancias críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado”, resaltó al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados.

En este sentido, Cafiero sostuvo que el Gobierno asumió “el compromiso de garantizar la salud y mitigar el impacto económico que la pandemia produce”. “Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado. Tenemos que continuar con esta ética humanitaria del cuidado. No tiene que ser el logro de un Gobierno, que no lo es. Esto es el logro de una comunidad”, prefirió reformular el jefe de Gabinete.

Llamado a la oposición

En la Cámara de Diputados, Cafiero también llamó a la oposición a acompañar al Gobierno en el combate contra la pandemia de coronavirus, al sostener que “es importante” que la sociedad los “siga viendo juntos en esta pelea”. “Tomamos las medidas en el tiempo necesario y justo. Así lo hicimos. Y un día antes (de decretar la cuarentena en marzo pasado) tuvimos una fructífera reunión con presidentes de bloque que acompañaron esta decisión. Es importante que nos sigan viendo juntos dando esta pelea”, señaló al brindar un informe de gestión.

El coordinador de ministros aseguró que “va a haber tiempo para la discusión política, para la discusión electoral” en referencia al año próximo, pero volvió a insistir en que medio de la cuarentena flexible impulsada por el Gobierno, “nos tiene que ver juntos la sociedad, caminando para el mismo lado, tendiendo la mano a todos los argentinos que están padeciendo esta enfermedad”.