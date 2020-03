Andrea Rincon reflexionó sobre su vida amorosa

Andrea Rincón se abrió sobre sus relaciones en una entrevista con el programa de radio Agarrate Catalina. La actriz ha tenido relaciones con hombres y mujeres y ya ha hablado sobre sus variados intereses anteriormente. Andrea Rincón contó una sorprendente anécdota junto a Charly GarcíaAndrea contó que está en un “camino espiritual” y “recuperando a Andrea”. “Vivir siendo alguien que no sos por miedo o por lo que sea, no es vivir, es sobrevivir”, explicó. “Me llevó mucho tiempo superar situaciones de mi vida, con un proceso de comprender que uno tiene derecho a una vida mejor. Porque a veces quedarse a recibir maltrato también es una decisión”, agregó la actriz. La dura revelación de Andrea Rincón sobre su adolescencia: “Terminé la secundaria durmiendo en la plaza”Luego especificó en qué estado estaba su vida amorosa: “Hace mucho que no salgo con mujeres, pero me parece que lo importante de las personas siempre está en el alma, en el espíritu de las personas y no tiene nada que ver con el aspecto físico”. Andrea Rincón confesó que le gustaría estar con una chica trans“Lo que realmente nos puede salvar y que es importante es el amor”, recalcó.