Andrea Rincón, de Gran Hermano a MasterChef Celebrity: las fotos del antes y después

La talentosa actriz vive un presente de éxito, crecimiento artístico y reconocimiento profesional. Sus inicios se dieron allá por 2007 en el popular reality.

Andrea Rincón es una artista en ascenso. Atrás quedaron sus tiempos en programas de chimentos: hoy se luce en la actuación y ahora promete ser una de las favoritas en la segunda temporada de “MasterChef Celebrity” (Telefe).

Salto a la fama en Gran Hermano

La joven tenía 22 años cuando se animó al casting del reality más importante del mundo. Quedó entre las postulantes y participó en la quinta edición del programa, emitida en 2007 por Telefe.

En esa ocasión, el ganador fue Esteban “Bam Bam” Morais, aunque también se hicieron famosas la modelo Floppy Tesouro y la bailarina y actual panelista de “Los ángeles de la mañana” (El Trece), Cinthia Fernández .

Hoy, Andrea Rincón lejos está de ser esa chica que entró a la casa más famosa del país a probar suerte.

En los años posteriores, la joven se hizo cirugías en su rostro, en especial, una rinoplastia, debido a que su nariz antes estaba ligeramente torcida.

Desde entonces, su carrera se estableció en distintas obras de teatro y en varias ediciones del Bailando en “Showmatch” (El Trece), con la conducción de Marcelo Tinelli.

Y más allá de los escándalos de farándula, encontró el amor dos veces: con el “Mono” de Kapanga y Ale Sergi, cantante de Miranda.



ANDREA RINCÓN Y ALE SERGI

Su lucha contra las drogas y la violencia

Andrea ha contado que, en su adolescencia, atravesó diversas adicciones. Incluso, reveló que a los 17 años se fue de su casa y vivió durante un tiempo en la casa de una amiga. A esa edad se involucró en una pelea callejera por la cual tiene una fractura en su cráneo.

“Yo pedí ayuda: da mucha vergüenza asumirlo. De hecho esto también me da un poco de vergüenza. Veo a mis padres y les pido perdón. No dejo de sentirme culpable y a veces es como que hay algo que sucediera que me lleva al infierno… Me agarra algo que me lleva a decir ‘¿por qué hice lo que hice?’ Y ya está, no puedo mirar más para atrás. Pero cuando alguien me pide ayuda no lo dudo porque sé que es estar en el infierno realmente”, detalló en un programa “PH: podemos hablar” (Telefe).

Presente de éxito en TV

Su papel en “La leona” (2016), telenovela que protagonizaron Nancy Dupláa y su esposo Pablo Echarri en Telefe, le valió de un premio Martín Fierro como artista revelación.

Y le siguieron participaciones destacadas en la excelente “Un gallo para Esculapio” (Telefe), “Cien días para enamorarse” (Telefe) y “Argentina, tierra de amor y venganza” (El Trece).



ANDREA RINCÓN Y PETER LANZANI: AMBOS COMPARTIERON RODAJE EN «UN GALLO PARA ESCULAPIO»

Ahora, Andrea Rincón se enfrenta a la cocina más popular de la televisión. ¿Logrará convencer a los tres jurados?