Amenazan a militante del Partido Obrero de San Nicolás de los Arroyos

Patricia Gonzalez, militante del PO que recibió una amenaza en su casa

Hacemos responsable al gobierno municipal de Passaglia, a Kicillof y a Alberto Fernández de la seguridad física, habitacional y laboral de Patricia, de sus hijos y de su familia.

El día 11 de julio de 2020 fue dejada una amenaza contra la compañera Patricia Gonzales, en el buzón de su domicilio en el Barrio Avambae, en San Nicolás de los Arroyos.

El papel tenía el siguiente texto: «Zurdos hijos de mil puta comunistas de mierda fuera del barrio van a morir como perro todos juntos saquen el comunismo des barrio no merecen vivir hijos de mil puta mueranse o lo vamos a prender fuego vivos la puta que los parió están avisados después no digan que no saben lo que les pasó».

Esta amenaza se encuentra en la línea de acciones llevadas adelante por sectores reaccionarios que actúan contra los trabajadores, en movilizaciones propatronales.

A su vez, se dan en momentos en que se desarrolla el reclamo nacional por la aparición de Facundo Castro, joven de Pedro Luro «levantado» por móviles policiales en las cercanías de Bahía Blanca y de los recientes casos de gatillo fácil contra trabajadores como son Lucas Verón de Matanza y Brandon Romero de Mar del Plata.

La compañera Patricia Gonzalez es una conocida dirigente del Partido Obrero y del Polo Obrero, candidata en las elecciones y organizadora de constantes reclamos de los desocupados y de las mujeres.

Se ha realizado la denuncia correspondiente ante la fiscalía

Hacemos responsable al gobierno municipal de Passaglia, a Kicillof y a Alberto Fernández de la seguridad física, habitacional y laboral de Patricia, de sus hijos y de su familia.