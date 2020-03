Ambiente, saneamiento urbano y conectividad, los ejes del discurso de Bevilacqua en la apertura de sesiones ordinarias

El intendente, Carlos Bevilacqua, inauguró las Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de Villarino con un discurso marcado por los tres principales ejes con los que trabajará durante su segundo mandato. «No voy a enumerar lo mucho que se avanzó en el período 2015/2019. Quiero hablarle a los vecinos del presente y del futuro que sueño y quiero para nuestro Distrito. Trabajaremos bajo tres ejes fundamentales: ambiente, obras de agua y cloacas y conectividad», anunció el jefe comunal.



En materia ambiental aseguró que se seguirán llevando adelante programas con organismos internacionales, entre ellos un nuevo programa de empleo verde junto a la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Además, habló de los proyectos Técnicos de mejoramiento y culminación de revestimiento de nuevas celdas para depósitos de residuos que fueron presentados ante organismos nacionales y provinciales para mejorar las plantas de RSU, y adelantó que este año se comenzará con la implementación del programa de separación en origen y se ampliarán las campañas de ecocanje y la colocación de puntos limpios. «Seguiremos impulsando políticas públicas que nos permitan vivir en un ambiente equilibrado y sano, destacando y resaltando el municipio verde que nos hemos propuesto ser».



Con respecto a las obras de Agua y Cloacas hablo sobre las reuniones mantenidas con el Ministro de Infraestructura Nacional , el Sub Secretario de Recursos Hídricos Nacional y El Sub Administrador del ENOHSA organismo Nacional e Agua y Cloacas, a quienes se les hizo entrega de los proyectos técnicos de todas las localidades del Distrito donde la red no llega. «Nos hemos propuesto en estos 4 años saldar esta deuda social que durante muchísimos años han pasado distintos gobiernos municipales y no se avanzó sustancialmente porque no pudieron, no supieron o no quisieron. Pondremos todo nuestro empeño para llegar a la culminación de nuestro mandato con el máximo porcentaje posible de accesibilidad.»

Finalmente, resaltó los objetivos en materia de conectividad no solo física sino, también, de infraestructura de internet y redes móviles. En este sentido aseguró que mantuvo reuniones con organismos nacionales para explicarles la compleja realidad de Villarino en cuanto a las distancias de todas las localidades con la ciudad cabecera Médanos, centro administrativo municipal y de otros organismos nacionales y provinciales. Como resultado de estas gestiones anunció que se obtuvo el compromiso del Ministerio de Transporte Nacional para que se haga un aporte no reintegrable al Municipio y se pueda concretar la adquisición de una unidad 0k, destinada a un nuevo servicio municipal de transporte de personas que va vincular con una frecuencia en principio de 3 días a la semana, las localidades de Pedro Luro, Ascasubi, Buratovich, Origone y Médanos. El servicio será municipal y tendrá un costo reducido destinado a cubrir solamente los gastos de mantenimiento con el objetivo social, y sin ningún fin comercial, de mejorar la interacción e integración de las localidades.



Además, enumeró los trabajos e inversiones que se realizaron en conjunto con ENACOM y ARSAT para fortalecer la conectividad del Palacio Municipal y todas las delegaciones, que permitieron mejorar la capacidad de respuesta a los distintos requerimientos diarios de las localidades.