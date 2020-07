Amalia Granata cargó contra Pampita: «Ella es vivísima, es tipo Wanda Nara»

«Ella justo regresó con un programa que no pincha ni corta el lunes. Después de esto, un programa que no le interesa a nadie, estuvo toda la semana en boca de todos. Ella es vivísima”, disparó Granata en Radio Mitre.

“Pampita no sale porque sí. Le hizo prensa gratis al programa, si no pasaba desapercibido. Ahora le van a subir los auspiciantes y va a facturar más. En ese sentido, es tipo Wanda Nara. Se hizo el caldo gordo ella misma”, agregó en su análisis.

Amalia Granata VS Pampita

El jueves, Mariana Brey, sin nombrar a Pampita, en Los Ángeles de la mañana aprovechó para lanzar un picante palito contra la modelo.

Después de la fuerte pelea y los entredichos que tuvieron al aire Mariana Brey y Pampita, la tensión entre ellas generó un nuevo capítulo. En LAM le hicieron una nota a la modelo por la renuncia de Charlotte Caniggia a su programa televisivo y la acusara de sentirse traicionada.

“No te quiero preguntar sobre Pampita porque después dicen que te colgás de ella y todo eso. ¿Ya se resolvió el tema del hackeo? ¿Se resolvió eso? ¿Alguien la vio hablar en su programa?”, indagó con cierta picardía sobre el tema de Brito.

Brey entre risas remarcó: “No, no veo su programa”. Luego Yanina Latorre intervino y agregó: “A veces es mejor pedir disculpas y decir se me fue la mano, no me hackearon. Porque no la hackearon está claro. No sé por qué Pampita se lleva tan mal con la crítica”.

“Es mentira, obvio”, acotó de Brito punzante ante el debate. Mariana Brey, con cierta ironía lanzó: “Pero, ¿cómo? Qué raro viniendo de ella, que no miente nunca”.

Yanina por su parte continuó: “Ella te ilumina aparte, te da mucha fama. Igual que a Charlotte”. Provocando las risas de sus compañeros.

Mariana Brey, luego se puso más picante y sostuvo: “Qué feo que te traten de traicionera igual, me quedé pensando. En general, qué feo que alguien que trabaja con vos te tilde te traicionera. Feo, eso es muy feo”. “En el primer programa además”, remató de Brito.