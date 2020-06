“Alza la voz por los chicos” del barrio 9 de noviembre

Un grupo de 20 voluntarios se encuentra recolectando ropa de abrigo y alimentos no perecederos para llevar al barrio donde atiende las necesidades de 100 chicos.

“Alza la voz por los Chicos” es un grupo que nació con el fin de ayudar a cambiar un poco las mañanas de los chicos del Barrio 9 de noviembre, uno de los lugares más necesitados de la cuidad de Bahia Blanca.

Maria Montero, una de las chicas de la agrupación, comenta que el grupo no pertenece a ninguna asociación política o religiosa y comenzó con un solo objetivo; ayudar a los chicos que tienen varias carencias como el desayuno, realizar alguna recreación, festejo de cumpleaños, hacer regalos y juegos con algunas actividades que realizaban antes de la llegaba del COVID-19.

El grupo está compuesto por alrededor de 20 voluntarios entre los 20 y 60 años que se van rotando por cuestiones de trabajo o estudio para realizar la visita diaria a los chicos en el barrio antes de la cuarentena. Al principio del año ellos contaban con dinero ahorrado por una venta de rifas y un aporte que habían realizado algunas personas con ello compraron mercadería. Pero ahora desde la Sociedad de Fomento del Barrio, en Rosales 2351, les hicieron llegar un pedido de necesidad de ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

A pesar de las redes sociales, las familias y amigos decidieron hacer aún más público el pedido para poder llegar a más personas en las cuidad. La idea es que las donaciones sean libres y que cada uno pueda aportar lo que pueda y pueden ser cosas que no se usen hace un tiempo.

El grupo está asistiendo a unos 60 u 80 niños, de una lista que cuenta con 100 nombres y a unas 80 familias completas que expone todo los que les hace falta.

Además, estos chicos cuentan con 2 redes sociales:

En Facebook “Alza la Voz por los Chicos” https://www.facebook.com/Alzalavozporloschicos/

Y en Instagram, @alzalavoz_ https://www.instagram.com/alzalavoz__/

Los fines de semana dan leche y facturas. Las facturas se compran a partir del dinero que recaudan de las donaciones y luego, las compran en 2 panaderías, “La Panera” de calle Pedro Pico y “Casa Pan” de Villa Mitre. El cacao, azúcar, mate cocido lo compran ellos con alguna campaña que hacen a comienzos del año o lo aportan familia y amigos.

Al no tener personas jurídicas para ser como una ONG, no pueden solicitar donaciones a las empresas de mayor envergadura. Pero, no es una dificultad; ya que las personas son solidarias y ayudan mucho al grupo para que cada sábado este con una taza de leche caliente y algo para que coman los chicos.

Si bien el grupo solía poner puntos de entrega para que la gente les acercara las cosas, en este momento que todo está cerrado, son ellos los que se organizan para recolectar las donaciones. Hay una voluntaria que es Claudia Martin que puso a disposición su número de teléfono que es 2914169063 para quienes no manejen esa tecnología y tengan el deseo de donar algo ya que todo será bienvenido.