Álvaro Recoba ahora pone su estilo en el proyecto Ecocinema.

El ex jugador de fútbol uruguayo, que deslumbró en su país y en Europa, dirige la iniciativa que lleva el cine por todo el interior de su país.

El ex futbolista uruguayo Alvaro “Chino Recoba hizo un recorrido por su vida futbolística y su actualidad en diálogo en #Deportivo por Radio Provincia.

Recoba se retiró en el Club Nacional de Montevideo el 15 de junio de 2015 consagrándose campeón. “Se me alargó mucho la carrera y cuando vi que al año siguiente me iba a costar la pretemporada, dije es el momento de colgar los botines”.

“Llega una edad que ya no estás en competencia ni con un compañero ni con vos mismo, porque lo que hiciste a los 25 años es muy difícil que lo hagas a los 35” y recordó que el último año como jugador fue muy bueno porque lo cerró ganando un clásico consagrándose Campeón.

Recoba señaló que el partido fue un miércoles y si no ganaban tenían que jugar el sábado y el viernes festejaban el cumpleaños de 15 años de su hija. No hubo necesidad de jugar el sábado y agregó que “puse en la balanza esa circunstancia después de correr 20 años detrás de una pelota y no valía la pena”.

El “Chino” comenzó su carrera en Danubio, luego pasó por Nacional pero jugó la mayoría del tiempo en el Inter de Milán. “Tuve la suerte y el privilegio de haber jugado con la mayoría de los mejores futbolistas de mi época, estaba Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic (que sigue jugando). La “Bruja (Verón), Javier Zanetti, Almeyda, Vieri, Batistuta, Iván Zamorano, entre otros.

“Ahí viví años divinos que competía con los mejores. Había mucha presión porque en esa época la Liga Italiana era la más poderosa. Si no estabas al 100% sabías que el que estaba atrás era igual o mejor que vos”, sostuvo.

Fue diferente cuando volvió a Uruguay, nuevamente a Danubio y se retira en Nacional, donde según Recoba, el fútbol no es tan competitivo como en Europa pero sí es más complicado.

Sostuvo que “vine con otra experiencia y con la tranquilidad de disfrutar y dejar algo. No a competir. Los últimos años en Nacional, los disfruté mucho por mi familia porque también se dio una seguidilla de cosas lindas” y añadió que “cuando dejé de jugar lo primero que hice fue empezar a conocer el mundo. Porque conocía los estadios y los hoteles pero no mucho más. Me fui a Chile, Alquilé motos con amigos y crucé la Cordillera hacia Mendoza”.

Consultado sobre que hace ahora afirma “hago de todo y no hago nada. Siempre fue muy casero y ahora no ha cambiado nada.

Recoba tiene dos hijos, el varón juega en Danubio y la sub 17, la hija juega al handball y ambos estudian.

Una de las actividades de Recoba es ser Director de “Ecocinema” que se trata de un cine itinerante.

“Arrancamos recorriendo el país llevando el fútbol y la cultura tratando de dejar un mensaje. En Montevideo hay muchas salas pero en el interior no. Hacemos talleres basados en experiencias nuestras y de esa forma volver a las raíces”. Lo hacen en camionetas ecológicas que adentro son un laboratorio de energía sustentable.

Otro de los proyectos que lleva a cabo es el ciclo “Capitanes de América” donde recorren la carrera de diversos futbolistas y que ahora está en todos los países latinoamericanos.

“Siempre con la idea de hacer cosas inspiradoras para los jóvenes”, sostiene Recoba.

También ha realizado un documental denominado “Cambiando el juego” con referentes del fútbol femenino de Uruguay y Argentina porque según su pensamiento “la pelota de fútbol es de todos”.

“Esto sale desde el corazón retribuyendo a la sociedad esa parte que nos dieron a nosotros en la vida futbolística. Es dejar un legado para las futuras generaciones”, enfatizó Recoba.