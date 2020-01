Álvarez Porte sobre Cabildo: «Se reforzó la presencia policial»

El Subsecretario de Seguridad del Municipio, Emiliano Álvarez Porte, dialogó en exclusivo con Informate Acá, acerca de la ola de inseguridad en Cabildo. Además, se le consultó por otros temas que preocupan a la comunidad.

El día martes hubo una reunión por el tema inseguridad, el funcionario contó que “fue muy concurrida, con muchos vecinos, el delegado, estaban los principales jefes de distrito y comando. Toda la presencia policial que me acompaña en Bahía Blanca también fue a Cabildo”.

“La gente nos reclamó un cambio de actitud a la policía y en eso estamos trabajando”.

“Hubo 4 hechos denunciados como robo, sucedieron cuando no estaban las personas en el domicilio, no han sido con violencia. Pero lo cierto es que 4 hechos en Cabildo, en 20 días, han alarmado a la gente comprensiblemente”, dijo.

Hizo hincapié en que “en Cabildo no tenemos hechos delictivos y de repente 4 seguidos, si bien no presentaron peligrosidad para la gente sí lo significó y para nosotros también”.

En cuanto a la reunión, dijo que “fue muy numerosa, la gente nos reclamó algunas cuestiones vinculadas a la presencia policial, a la forma de trabajar y estamos cambiando esas cosas”.

Con respecto a la seguridad, expresó que “cambios no se hicieron ni están pensados hacerse, sí se reforzó la presencia policial, que era un reclamo. No podemos decir que nos falte personal, el hecho de que no se hayan esclarecido estas situaciones generan intranquilidad, pero la policía está trabajando”. Y agregó que en Cabildo hay “12 efectivos en 3 turnos”.

Por último, se le consultó sobre los múltiples hechos de inseguridad en el Barrio Pedo Pico: “estuvimos con los vecinos, hemos reforzado esa situación y tenemos varios mecanismos que implementamos en los lugares, en el caso de este barrio estuvimos trabajando en las alarmas vecinales son casi 100 en Bahía Blanca y donde las tenemos no ha hechos”, cerró.