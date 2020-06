Alquileres de comercio endeudados y alquileres familiares al día

La cámara de Inmobiliarias estuvo realizando encuestas y por lo que los números dicen el mercado se encuentra sin cambios ya que los inquilinos con sumamente responsables y cumplen. Pero el alquiles del comercio es otra historia ya que los comerciantes no pueden pagar y las deudas se acumulan.

Más específicamente hablando, hay un 98% de los inquilinos que pudieron con el alquiler mensual. En abril, 1 de cada 3 bahienses no tenían deudas antes del aislamiento obligatorio, pero con el cierre de las oficinas inmobiliarias no pudieron abonar en tiempo y forma, aunque cuando reabrieron esto se normalizo enormemente.

Javier Piñeiro, presidente de la Cámara de Inmobiliarias comenta que con algunos estudiantes hubo un par de inconvenientes, entonces se dieron de baja a los contratos, pero de forma automática fueron alquiladas nuevamente.

Además, otro dato interesante es que los contratos vencían en este periodo hasta el 30 de septiembre entonces muchos renovaron sus contratos con menos aumentos por la pandemia pero una vez que finalice los valores serán actualizados.

Pero esta situación no ocurre en los alquileres de comercio ya que el abono mensual es de 50.000 a 200.000$. A algunos le perdonaron el mes de alquiler, otros aportaron el 50% del mismo y hay un grupo de personas no pudo abonar y tuvo que acumular deudas.

Una realidad es que varios de los comercios pudieron volver a abrir gracias al Take Away, entonces con la recaudación y facturación de ese servicio se les pide que abonen al 100% pero no alcanza, comento Facundo Borri, vocero de 260 comerciantes autoconvocados.

Luis Amore, integrante de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios comento que no había presión de parte de los propietarios, pero todo el mundo debe dinero, y se está buscando la manera de cómo seguir adelante.

Además de que el hecho de que varios comercios estén cerrando o vayan a cerrar creara una cuestión de oferta y demanda totalmente permanente.