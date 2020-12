Allanaron el departamento de Mirtha Legrand: los motivos.

Ocurrió en el barrio porteño de Palermo. El domicilio de la conductora y la productora de su nieto Nacho Viale fueron inspeccionados en el marco de la denuncia laboral.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió este martes al mediodía con varios móviles en la casa de Mirtha Legrand. Ocurrió en el barrio porteño de Palermo y el motivo fue llevar a cabo un allanamiento tras un reclamo salarial.

En el mes de julio, la conductora recibió una carta documento en la que le reclamaban una deuda correspondiente al porcentaje del salario de su chofer. Según se supo, el monto adeudado era cercano a los 400 mil pesos.

Por esta evasión de aportes a sus choferes, también se allanó la productora de su nieto Nacho Viale, «StoryLab». Unos 30 autos pertenecientes al Sindicato de Choferes particulares, adheridos al gremio de Camioneros, se llegaron al lugar.

Según informó La Nación, el secretario general y su delegado tenían la intención de entrar al domicilio de Legrand con el fin de llevar a cabo una inspección sindical por condiciones de trabajo.

Por su parte, la abogada de Mirtha Legrand, Mariana Gallego, desestimó el reclamo del sindicato. «Esto no se trató de ningún allanamiento. No hay ninguna orden judicial. Es un sindicato que no tiene personería y quiere conseguir de alguna manera por prensa lo que no está consiguiendo en la Justicia. La señora Mirtha Legrand tiene perfectamente registrado a su chofer, se pagan sus aportes, su salario, la cuota sindical, se hace todo de manera perfecta. Pero esa gente hace esto para llamar la atención», contó al medio anteriormente citado.